De la Moncloa hasta A Toxa, la inteligencia de no dejarse aislar

El expresidente Mariano Rajoy compareció en A Toxa junto a Felipe González fiel a su estilo sobrio y tan socarrón como siempre. “España está recaudando mucho más dinero que nunca, está recibiendo importantes sumas de fondos europeos y se han subido los impuestos. Darle un tortazo a empresas y a unos cuantos señores no tiene sentido. Así no se puede gobernar”, aseguró, como si él nunca hubiera subido los impuestos después de haber prometido todo lo contrario. Pero ahora se apunta también al pacto de rentas y sobre este asunto se lió a discutir con el histórico líder del PSOE. Da gusto verlos debatir juntos, no parecen un señor conservador contra otro socialista, sino dos personas que gobernaron España y vienen de vuelta de todo, incluso de los propios errores que saben que cometieron en sus respectivas épocas en La Moncloa. Están de vuelta, que no significa que vuelvan a la primera línea, sino todo lo contrario. Están aquí sólo para alertarnos de que las cosas se pueden ejecutar de otra manera, lo que viendo como las lleva a cabo Sánchez, se hace difícil comprender que alguien no lo vea. González es la referencia de los presidentes socialistas y Rajoy, la de los populares. A Aznar le perdió su marcialidad.

eduardo montero