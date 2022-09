De Rajoy a Rueda, el lema del “no es no” toma el bus Madrid-Vigo contra el PP

Desde que Pedro Sánchez le espetará aquel famoso “no es no” a Mariano Rajoy, esta manera de negacionismo para con el Partido Popular adquirió rango de oficialidad en el PSOE. Ese noísmo ya no lo venía practicando desde tiempos inmemoriales el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con Núñez Feijóo desde la nueva capital del sur y es una práctica que ahora renueva con Alfonso Rueda en la capitanía de la autonomía. Asegura el regidor olívico que el nuevo presidente de la Xunta dice “no a todo lo que se plantea desde Vigo” y de ahí nadie lo va a sacar. A Abel le da igual quien maneja la rueda de San Caetano, lo suyo es una estrategia muy rentable basada en el no es no. i. i.