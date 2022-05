De San Siro al Bernabéu, cosechando ligas, copas y champions por Europa

Si alguien es conocedor de la desmitificación del Santiago Bernabéu en las noches de la Copa de Europa, ahora llamada Champions, ese es Carlo Ancelotti. A sus 62 años, habrá muchos jovenzuelos de alas merengues que en la noche del pasado miércoles sobrevolaron el Paseo de la Castellana, con adrenalina blanca por todo combustible, que desconocen que este italiano trepador de Ligas y Orejonas salió impertérrito de ese césped como jugador de aquel grandioso Milan que Arrigo Sachi entrenó a finales de los ochenta. Aquel Milan que sin despeinarse despidió al Real Madrid de la Quinta del Buitre de su competición fetiche con un 5-0 y para casa en el estadio de San Siro. Un cinco a cero que lo dice todo de aquella noche aciaga para el poderío heráldico de los del viejo Chamartín que una y otra vez, durante más de tres décadas consecutivas, se veían incapaces de reverdecer los laureles apagados desde la Sexta de Amancio. En aquella noche italiana no apta para principiantes, Carlos Ancelotti abrió con un disparo certero desde las lejanías del gallego Paco Buyo una goleada de la que desde luego no se arrepiente, pero de la que, seguramente, ya no presume tanto desde que conoció que del corazón herido del Real Madrid puede brotar el más sensacional e inesperado de los festivales poéticos de recitado a contracorriente. En el fútbol, la poesía es el gol. Y en las actuales botas de Benzema y Rodrigo, como antes en las cabezas de Santillana o Sergio Ramos, o en la furia exquisita de Alfredo Di Stéfano, Puskas o Gento se esconden los versos más alegres de las noches europeas de Concha Espina, donde las remontadas las sirven frías. Y Carlos Ancelotti, persona educada y descreída donde las haya, al final se apuntó a esta pasión histórica que se desmelena en la Cibeles profanando el sueño de los perdedores. Suya, aunque no solamente suya, es la culpa de esta magia merengue que desnuda gigantes de billetera con la épica del hidalgo que no se resigna a perder su vieja hacienda horadada. Una herencia que él vino de Italia a restituir.

xosé ramón r. iglesias