Defensa del trono o cuando lo malo es la forma, no el fondo

Una rápida revisión a la hemeroteca, a esa más reciente, ayudaría a los descreídos a ponerse al día. En estas páginas llevamos varias semanas advirtiendo que Marta Fernández-Tapias está escalando muros y derribando murallas en Vigo y eso ya se refleja en las encuestas. Incluso en una que, pese a estar guardada bajo siete candados, le alteró el ánimo a Abel Caballero. No peligra la mayoría absoluta ya que la diferencias es muy amplia pero eso sondeo, encargado por los socialistas gallegos refleja, como se dijo en ECG, que Martita ya es Marta y que su impacto entre los vigueses no deja de aumentar, que logró reunir a los suyos, pescar en los indecisos y sumar entre los conversos.

Es decir, la delegada de la Xunta en Vigo es una amenaza y como tal ya la ve el alcalde que trata de ningunearla en cuanto puede. Lo cual está siendo difícil.

Por eso no es de extrañar que el alter ego del alcalde, léase Carmela Silva, le haya enseñado las uñas para marcar territorio. Dicen quienes mejor la conocen que los piropos que le dedicó en la cumbre del cuerpo consular es muy del estilo Carmela, que los más críticos definen como barriobajero. La presidente de la Diputación no va a permitir que le tosan a Abel y se anuncian tiempos complicados: lo del enchufe está muy reciente (y duele mucho en el PSdeG aunque quienes debían hablar callan) y estas actitudes no ayudan nada. Pero en la cúpula socialista ya saben que el regidor de Vigo va a ir por libre ya que a él solo le importa su trono. Que le pregunten a Gonzalo Caballero.

Lo que podía quedarse en una anécdota (Marta es persona muy educada) se va convertir en otro caballo de batalla con dura contrincante: a Paula Prado le van las batallas cuerpo a cuerpo y no va a arrugarse ante “feministas de todo a cien”. Lo ocurrido esta pasada semana es la constatación de que el efecto Marta produce urticaria, que Carmela va a defender lo conseguido como sea y que el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, se equivocó en la forma pero tenía razón en el fondo. antón trabanca