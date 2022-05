Defensor do patrimonio rural desde a Casa do Patrón

Se alguén ten o mérito de defender as tradicións e de recordar quen somos mirando para o pasado ese é Manuel Blanco Villar, que desde a Casa do Patrón, en Lalín, traballa arreo na investigación e difusión dos xacementos arqueolóxicos da contorna e ata en actividades como a malla. Acolle a Casa do Patrón un seminario internacional de paisaxe que axuda a poñer en valor o patrimonio rural galego e o importante papel que ten a iniciativa privada e a sociedade civil á hora de loitar pola conservación e a difusión da riqueza patrimonial e cultural. E Manuel Blanco xa sabe moi ben cal é o camiño a seguir. v.f.