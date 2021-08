Del café con Feijóo al proceso participativo en busca de las ideas

Algún avispado asesor de Alberto Núñez Feijóo tuvo la ocurrencia de poner en marcha la campaña Un café con Feijóo con el loable objetivo de permitir a la militancia acercarse al líder y poder conversar con él sin intermediarios (es de imaginar que el filtro se haría previamente para evitar situaciones incómodas). Era, decían los promotores, una apuesta por la proximidad desde distintas localidades con el objetivo de trasladar al, entonces, candidato a la presidencia de la Xunta sus inquietudes. No era mala idea pero apenas pudo llevarse a la práctica, creo que recordar que solo se celebró el encuentro inaugural en Noia y alguno más, ya que se puso en marcho en febrero de 2020 y unos días después nos metimos de lleno en esta pandemia. Adiós al café con Feijóo, al socializar, al reunirse, al debatir en directo.

Elena Candia, la única mujer entre los candidatos varones a presidir comités provinciales, es política inquieta que sabe moverse en las distancias cortas. Fue capaz de provocar un cisma en el PSdeG de Lugo y de arrebatarle, durante unos meses, la presidencia de la Diputación, convirtiendo, además, en un martirio la anterior legislatura de los socialistas. También supo mover sus fichas para imponerse a la favorita en la lucha por ser presidenta provincial del PPdeG. Y ahora lidera, ya consolidada como diputada en el Hórreo, la candidatura única para la reelección. Podría no moverse demasiado y dejar que las cosas transcurrieran con calma, pero saca de dentro su vena inquieta y pone en marcha un “proceso participativo de ideas, de trabajo y de futuro, abierto a toda la sociedad”. Pretende que la mayoría teórica de los populares se convierta en efectiva y por eso no duda a la hora de intentar ampliar las bases. Que lo logre o no, ese ya es otro problema. Feijóo no pudo seguir con los cafés y revalidó su mayoría absoluta. Candia, quizás consiga lo que busca pero no duden que, de no hacerlo, algo más se le ocurrirá para intentarlo. Forma parte de su ADN. J.A.P.