Demasiada pornografía cutre y muy poca educación sexual

La jueza Ana López Suevos no se cansa de advertir de que se producen muchos más delitos sexuales de los que muestran las estadísticas oficiales. Y eso es así, aclara, porque muchos de esos delitos no se denuncian y, por lo tanto, no llegan a los juzgados. López Suevos se muestra tajante en este tema y asegura que desde 2017 ha constatado un incremento exponencial de actos ilícitos relacionados con la violencia de género, por lo que el problema, en vez de ir a menos, va a más... y a una velocidad escandalosa. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Los expertos deberían responder. D. P