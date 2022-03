Demasiadas sombras en su tránsito por la vida política

No le está resultando nada fácil a Inés Rey su transitar por la política municipal y no vayan a pensar los lectores que las mayores dificultades las encuentra en la oposición. Ahí también las hay pero no cabe la menor duda de que a la alcaldesa de A Coruña le está costando moldear a su propio grupo. Apenas 48 horas después de haberse convertido en secretaria xeral del PSdeG coruñés superando a Eva Martínez Acón, encarnizada rival, se encuentra de bruces con otro grave problema: la dimisión de Juan Manuel Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo. Inés ya tiene el poder pero son demasiadas las sombras que arrastra. a.T.