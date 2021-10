Desaliñado y sin gasolina que echar al fuego del Brexit

Desde luego, si los automóviles pudieran moverse con el combustible eólico que provocan los desarreglados peinados al viento de Boris Johnson, el brexit les iría mucho mejor los británicos. Pero como por el momento esto no es posible, pues todavía no se inventó nada para hacer efectivo el aprovechamiento energético de la alocada cabellera que luce lo Trump, este hombre que tanto trabajó para que su país abandonara la UE se ve en el problema de no poder explicarles a los ciudadanos que gobierna por qué no hay gasolina para mover sus coches. En la campaña del brexit, nadie les advirtió a los británicos de que, cuando dos millones de inmigrantes se fueran, tendrían ellos que desempeñar algunos trabajos que no les gustan, de los que el peor no es el de camionero de líquidos inflamables. Ahora se abrasan en la frustrante paralización. x. r. r. i.