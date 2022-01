Desprazar montañas pedra a pedra con infinita constancia

Argumentaba Niccolo Maquiavelo que a constancia era unha das armas da debilidade algo co que non están de acordo en China, país onde un dos proverbios máis utilizados é que “o que desprazou a montaña é o que comezou por quitar as pequenas pedras” referíndose a que con constancia lógranse obxectivos que parecen desmesurados.

Non se lle pode negar tenacidade á tamén coordinadora de Relacións Internacionais do Bloque. Ana Miranda o mesmo trae a Santiago á presidenta da Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón, que acode a Honduras á toma de posesión da nova presidenta, Xiomara Castro, para implicar ao BNG cos novos movementos de esquerdas que están a xurdir no continente americano e coa intención de reforzar o internacionalismo do BloqueNacionalista.

Todo iso sen deixar de lado a intensa actividade que realiza en Bruxelas onde, á espera de ocupar praza de eurodeputada que lle corresponde na quenda rotatoria do grupo Agora Repúblicas, non deixa de trasladar os temas que máis afectan a Galicia e aos galegos, converténdose sempre na eurodeputada da nosa comunidade con máis actividade na cámara europea. Un claro exemplo de constancia, de desprazar montañas quitando pequenas pedras, e de lograr que a UE continúe pedindo contas a España polo accidente do Alvia. Pese ao paso do tempo. A.Trabanca