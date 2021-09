Días de reflexión previos al objetivo

Si aún está de reflexión, no lo parece. Ana Pontón se levantó ayer en una plaza coruñesa como una fuerza de la naturaleza y dejó perlas como que el BNG no nació para permanecer en la oposición y que el frente abre ahora una nueva etapa en su historia en la que el único objetivo es alcanzar la Xunta y gobernar a todos los gallegos. Lo cierto es que el BNG ya estuvo en la Xunta, así que por ahí no hay novedad, esa meta ya existía. Lo inédito es cómo lo dijo, como si alumbrara una nueva era, bien reflexionada. e. m.