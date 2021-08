Díaz Ayuso, la luna y los ejercicios espirituales de un presidente ocioso

Como en Madrid Ayuso, Pedro Sánchez tampoco es un presidente al uso. A estas alturas, el líder nacional de PP, Pablo Casado, debería saberlo de sobra. Pero o todavía no se enteró de qué va esta película o pretende hacerse el despistado y que el resto de los españoles tampoco se enteren. Es esta última una posibilidad muy pretenciosa, pues a menudo, cuando millones de personas piensan de igual modo, el que está equivocado suele ser el hombre que quiere dirigirlos hacia el razonamiento contrario. En política, por lo menos, es así. Está claro que Sánchez no es un presidente al uso, como tampoco lo es Ayuso, pero sin embargo no es tan ajeno como presume el presidente del PP al libre albedrío con el que caen las piezas de la gobernación que dirige desde La Moncloa en invierno y desde la hamaca colgada en cualquier árbol en verano. Desde la lejanía intelectual, puede parecer que Pedro Sánchez permanece ensimismado en su descanso durante sus días de vacaciones, absolutamente aislado de toda problemática que afecta al país, por grave que esta sea. Pero si después objetivamente se analiza como concluyen todas las crisis abiertas, no queda más remedio que admitir que no puede ser sólo casualidad que todas ellas se resuelvan favorablemente a sus intereses. Es inviable que desde la hamaca tuviese tanto control sobre el cotidiano acontecer administrativo de España para que todo le salga bien, si de verdad se dedicase simplemente a dormir la mona. La realidad que dibujan los elogios a Sánchez emitidos por los principales cargos de la Unión Europea y del mismísimo presidente norteamericano, Joe Biden, es imposible de casar con la que se extrae de los partes radiados a diario por Pablo Casado. O Sánchez es un campeón que aletargado es capaz de producir más que Casado al cien por cien, u otra vez fue quien de engañarlo haciéndole creer que dormía cuando nunca dejó de manejar el timón. Esto le pasa al líder del PP por mirar el dedo y no la Luna. Fíjese usted en lo que pasa y no en la hamaca, señor Casado. Ayuso puede enseñarle. r. r.