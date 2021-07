Diferencias razonables entre el buen hacer y el desastre

Sería un chiste fácil (y me podrían acusar de machista) si escribo que entre Alberto Garzón y Fabiola García hay apreciables diferencias. Como la afirmación es verdad, y se refiere exclusivamente a la actividad pública, no me queda más remedio que insistir. El ministro de Consumo es una calamidad que no da una a derechas (términos empleados por compañeros de gabinete) mientras que la conselleira demostró durante la pandemia una capacidad de gestión y organización encomiables. Por eso ni es un chiste fácil ni machista decir que una apuesta por el consumo responsable (de carne y todo los demás) y el otro... mejor no seguir. J.A.P.