Dignificar la vida rural y fijar población allí pasa por potenciar las ferias

Este último fin de semana, la diputada nacionalista Olalla Rodil se fue de feria. De feria tradicional gallega, no de esas de carácter internacional que llenan grandes recintos de gente encorbatada de todas las naciones que parece aquello la Torre de Babel. No. Olalla Rodil visitó la feria de Becerreá, donde destacó que este tipo de mercados son claves para fomentar el consumo de proximidad y contribuir a un sistema más sostenible. Esta diputada es natural de Ribera de Piquín, ayuntamiento rural de la provincia de Lugo, por lo sabe de lo que habla. Lleva asistiendo a estas ferias toda su vida. Pero como a veces O Hórreo es también de Babel, no la entienden. m. g.