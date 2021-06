Doctor Indulto, un nuevo título para un gran expediente

Los que llevan tres años –los mismos que él vive instalado en La Moncloa– refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como doctor Fraude, ahora pronto pasarán a llamarlo doctor Indulto. No es que lo indulten por lo fraudulento que pudiera ser su tesis doctoral –todo supuestamente, pues el fraude aún está por demostrar–, sino que a esa causa le añadirán el nuevo cargo y por la gravedad es obvio que el indulto le ganará por goleada al fraude. También es posible que Sánchez pase a ser doctor Fraude por el día y doctor Indulto por la noche. De lo que no hay duda alguna es que nuestro primer ministro es doctor y no en medicina –aunque tiene habilidades evidentes en psiquiatría–. Doctor es; con honor, el tiempo lo dirá; con causa, no hay duda. Es un doctor con causas que la derecha considera perdidas. Veremos. Ya ganó dos generales.