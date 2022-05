Dónde están esas grabadoras, matarile-rile- ro

¿Hay alguien al mando en España? Según fuentes de La Moncloa, el Gobierno nada sabe de las escuchas y grabaciones llevadas a cabo por el CNI con autorización judicial. “Ni el presidente ni el Ejecutivo saben ni quieren saber a quién ha espiado el CNI”, filtran al más puro estilo de Pilatos, lavándose las manos en un asunto que huele a podrido y que podría romper definitivamente la relación entre Pedro Sánchez y sus socios catalanes. Si las escuchas fueron legales, ¿cómo es posible que en el Gobierno nadie sepa de ellas? ¿No se informa desde el CNI a sus superiores? El presidente parece no darse cuenta de que no saber es más grave que saberlo y autorizarlo. Porque esta segunda opción es, errada o no, una decisión política; pero estar en las nubes dice muy poco de la profesionalidad de este Gabinete. La directora del CNI dinamitó a sus jefes. l. g.