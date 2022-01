Dúas mensaxes que valen máis que mil campañas pola lingua

“Estades ben? é difícil atopar información adecuada... Espero que non sexa nada moi serio.”

Así, no noso idioma, na nosa lingua, escribiuse un das primeiras mensaxes publicadas en Twitter tras coñecerse que un terremoto de magnitude 4,6 (o que provocou a devastación en Lorca en maio de 2011 foi de 5,1) sentiuse en Galicia. Quen mostraba a súa preocupación era o pianista británico, renacido en España, James Rhodes, quen, coa o actor compostelán Tamar Novas de guía, converteuse nun amante da nosa terra e a nosa lingua.

No medio da porcallada que alberga esta rede social (o propio James ausentouse dela durante unha longa tempada farto dos insultos e descualificacións) é unha bocanada de aire fresco que este personaxe faga seus os nosos sentimentos, preocúpese ante a situación e, sobre todo, que faga o esforzo de escribir no noso idioma, que nin é imaxinario nin porpio de seres extraplanetarios.

Debería ser o de Rhodes un exemplo ante os intransixentes e casposos españolistas que estes días incendian as redes contra a decisión de Tanxugueiras de levar as linguas do estado ao festival de Eurovisión. Seguro que James Rhodes, que de música algo sabe, votaríaas.

O empeño dás pandereteiras de Teo e as palabras do pianista británico son dúas mensaxes que valen moito máis que mil campañas en defensa da nosa lingua A.trabanca