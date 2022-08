Duelo en el corral del senado: dos discuten sí los dos así lo quieren

Cuando alguien reta a Pedro Sánchez a debatir, muy seguro tiene que estar de sí mismo y de querer llegar hasta el final en el envite. Porque ese debate, a no ser que el desafiante se eche atrás, se celebrará sí o sí. El presidente del Gobierno tiene otros muchos defectos, pero no el de rehuir la confrontación de ideas y propuestas con todo contrincante que se lo pida o exija. Desde aquel “usted no es una persona decente” que le clavó en directo a Mariano Rajoy en el cara a cara de las elecciones generales del 2015, Sánchez se vino arriba en este tipo de encuentros dialécticos, donde es todo un especialista. Más que la palabra exacta, domina los tiempos y las sorpresas con una frialdad admirable. Sabe que estos cara a cara no se programan sólo para contrastar ideas, sino para acuchillar a tu contrario o ser acuchillado. Feijóo tampoco es nuevo en este tipo de batallas verbales y si el domingo en Cotobade le lanzó el guante al presidente es que se debe ver con mucha confianza en sí mismo. Al contrario que el Congreso, el Senado, en realidad, no esperaba estas disputas, y en este sentido será Feijóo el que juegue en casa. Pero al presidente siempre le quedarán la Cámara y los Golpes Bajos.

eduardo montero