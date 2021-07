E-Saúde e outros novos estudos nas universidades

Empezamos a falar de e-saúde con reparos. Tecnoloxías da información e a comunicación empregadas para a prevención, diagnóstico, tratamento e seguemento médicos. Palabras que soan distantes e pouco personais no ámbito que nos é máis íntimo. En saúde, distancia soa mal. Provoca reticencias importantes no propios profesionais sanitarios. Tamén os educadores prefiren o trato presencial, quedou claro estes últimos meses. E aínda así teremos que adaptarnos. É unha cuestión de necesidades. A e-saúde entra no grupo de novas titulacións que están creando os reitores de Santiago, A Coruña e Vigo para universidades galegas. É decisivo para as nosas vidas este deseño dos estudos superiores dos vindeiros anos, e isto adquire aínda máis importancia polo feito de que o fagan xuntos. Parece algo cara a futuro. E non. Falamos do xa, do agora. X.C.