Ecológica o no, sin luz la transición es hacia la oposición

Mientras la subida de la electricidad abrasa el IPC y tritura el bolsillo de los ciudadanos, la ministra Teresa Ribera reconoce, impávida, que ni piensa intervenir el mercado de la luz ni articular ninguna medida más que pueda provocar que baje su precio. Con toda la naturalidad del mundo –tal vez desconozca que el presidente Sánchez alumbró de lo lindo a Rajoy por subidas más moderadas– afirma que este año el recibo se encarecerá un 25 por ciento. Lo dice y se queda tan pancha, como si no fuese con ella la cosa. Será que no piensa permanecer mucho tiempo en su puesto, porque o la destituye el presidente o pronto todo el Gobierno tendrá sus días contados. Nada causa más un cambio masivo de los ciudadanos en su voto que le toquen la cartera. Y este Ejecutivo, entre otras cosas, toca mucho la cartera de la gente. Y no, precisamente, para llenársela. b. o.