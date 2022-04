El agua como elemento de discordia empapa los escaños de O Hórreo

Será por agua, dirían la mayoría de los gallegos. Con lo que llueve aquí y será por agua. Pues sí, señor, es precisamente por agua por lo que la Cámara legislativa de O Hórreo arde esta temporada y no hay cantidad del líquido elemento en la comunidad capaz de extinguir este fuego. La nueva ley del “ciclo da auga” encrespa a la oposición contra la conselleira Ethel Vázquez por la supuesta subida indiscriminada que provocará en los recibos. Ella se defiende alegando que sólo se persigue mejorar los servicios. Si se encarecen o no ya lo veremos cuando lleguen las facturas. Pero tendría gracia que mientras Feijóo pide bajar los impuestos... Será por agua. j. c.