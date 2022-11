El alcalde pianista afilador no tiene quien le dé castañas

Intentó construir un rascacielos, puso un piano en su despacho para amenizar las bodas civiles que él mismo oficia (juez y parte musical por el mismo precio), empujó a una sindicalista a la que acusó de intentarle agredir en la puerta del ayuntamiento y mil cosas disparatadas más figuran en el particularísimo currículo del Jácome alcalde de la tercera ciudad de Galicia. Y, ahora, en la última célebre fiesta del magosto ourensano que se lleva a cabo antes de que tengan lugar las próximas elecciones municipales, se lamenta de que las asociaciones organizadoras no le invitan a tomar las castañas junto al fuego y la compañía de unas cuncas de buen vino del Ribeiro, como era tradición en la ciudad de las Burgas. No lo invitan porque todo cansa, y si él tampoco les hizo mucho caso durante sus años de mandato, ¿qué sentido tiene ahora reunirse alrededor de este aquelarre sin brujas pero con mucha figuración meiga para comer castañas? Pero el tema sí tiene más trasfondo del que parece, pues Jácome ve en las ricas castañas asadas un paralelismo con los suculentos votos que en mayo entrarán en las urnas para deponer o poner alcalde. El magosto funciona como una inmejorable encuesta, de ahí que el alcalde llore amargamente por no poder comer castñas.

eduardo montero