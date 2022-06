El ángel de la guarda de Sánchez, esperanza española ante la ruina

Con una inflación que amenaza con convertirse en galopante y una guerra en Ucrania que aprieta cada vez más la capacidad de nuestra economía, la credibilidad de la vicepresidenta primera no pasa por sus mejores momentos. La situación la acorrala y ayer ya se vio obligada autorizar la prórroga de medidas extraordinarias que habían sido aprobadas temporalmente hasta el 30 de junio ante las consecuencias de la situación bélica en el este de Europa. Ahora estarán en vigor tres meses más, según anunció el presidente Sánchez, que es especialista en erigirse en el divulgador de las buenas noticias, aunque el ok lo dio esta ministra sin cuya aprobación el Gobierno no se atreve a tocar la política económica. Y no se atreve porque cualquier medida de este tipo que no cuente con el aval de Nadia Calviño despertaría inmediatamente la desconfianza de Bruselas. Cada miembro del Gobierno tiene su fama en Europa y la de esta ministra gallega supera con creces el historial del presidente que examinan en la UE. El Estado doblará su esfuerzo en bajadas de impuestos, descuentos de 20 céntimos a los carburantes y ayudas directas. El panorama debe de ser peor de como nos lo pintan, de ahí este maná público que nadie discute. Y que siga.

eduardo montero