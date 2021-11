El buen pastor que supo adaptarse a las virtudes de su rebaño

Es el arzobispos de Santiago, valga el símil, pastor hecho a las ovejas que pueblan su archidiócesis. Gentes sencillas pero brillantes (que no es incompatible), laboriosas, pacientes, sabias, trasquilas y siempre dispuestas a seguir el mejor camino, ese por el que transitan aquellos que nunca andan descarriados. Es por tanto Julián Barrio un ejemplo del buen pastor, ese al que la iconografía cristiana señala siempre con una oveja (perdida) sobre sus hombros. El balance de su paso por Compostela, donde camina hacia las tres décadas, más de dos y media como arzobispo, será considerada como muy fructífera tanto en el fondo como en las formas. Cierto que Dios no le dotó de la arrolladora personalidad de sus antecesores, los cardenales Antonio María Rouco, Ángel Suquía o no digamos Fernando Quiroga Palacios, pero si de otras virtudes como la templanza y la generosidad. Además, a monseñor Barrio le tocó vivir otros tiempos en los que el papel de la Iglesia sufrió cambios de mucho calado. En esas aguas turbulentas, don Julián supo moverse con criterio y sabiduría optando por la discreción donde otras preferían e protagonismo o, directamente, los enfrentamientos. Él siempre optó por un talante moderado y dialogante

Ser el 75 arzobispo compostelano debe imprimir carácter no en vano es el anfitrión de peregrinos de todo el mundo que llegan por los Caminos de Santiago, lo que le sitúa solo un escalón por debajo de Roma o Jerusalén. A don Julián Barrio, que recibió en la Puerta Santa a Benedicto XVI vestido de peregrino, le queda el reto acoger en Santiago a un papa Francisco que valora mucho las virtudes que adornan a nuestro arzobispo. Será un broche de oro a su magisterio en esta ciudad que modeló su carácter. ANTÓN TRABANCA