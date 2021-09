El buen ‘retranqueiro’ ya tiene a sus 75 diputados para arbitrar los plenos

El doctor Santalices es ya perro viejo –no tiene la expresión que ver con la edad– en la nada fácil labor de poner orden en las lides parlamentarias de la casona de O Hórreo, donde él arbitra ya desde el año 2016. Pero aunque hay habilidades que no se pierden, sí pueden oxidarse por falta de práctica. En su caso, la pandemia le arrebató señorías, porque en el hemiciclo, salvo en el momento de las votaciones, no podían sentarse más de la mitad de los diputados. Santalices volverá a tener en el pleno de esta semana el ‘gallinero’ lleno porque también en la vieja facultad de Veterinaria se va desescalando. Y como es fácil de suponer que no es lo mismo poner orden a cien que a doscientos, o a quinientos que a mil... se puede pensar también que el presidente del Parlamento tendrá ahora que engrasar sus cualidades para moderar los debates en el hemiciclo, al que podrán ya asistir los 75 diputados. Maestro de la retranca, uno de sus puntos fuertes en el papel de mediador, Santalices tiene la suerte de que en O Hórreo no se respira como en la carrera de San Jerónimo, donde los insultos vuelan de unas bancadas a otras y hay diputados sin decoro y con mucha malediciencia que llaman brujas a las mujeres que no defienden lo que ellos piensan que hay que defender o increpan a la prensa que no pregunta lo que ellos creen que hay que preguntar. También en el Parlamento gallego se han escuchado palabras malsonantes y fuertes descalificaciones. Hubo un pleno en el que, según recogen las crónicas de entonces, allá por 2014, sus señorías se intercambiaron lindezas como “comemierda”, “choni” , “tonto útil” o “gilipollas”. La tensión dialéctica entra dentro de lo razonable. Pero sin pasarse. Y Santalices sabe bien dónde están los límites. C.A.