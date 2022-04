El calendario de Casado continúa vigente con Feijóo

Juanma Moreno también pertenece a esa estirpe de políticos predecibles tan extendida en el PP. La incapacidad para dar sorpresas es una cualidad muy apreciada en este partido, en el que sólo Díaz Ayuso es la excepción que no hace más que confirmar la regla. Juanma Moreno no es como la presidenta madrileña, si era un secreto a voces desde hace meses que adelantaría las elecciones, él las adelanta sin rechistar, como si tuviera miedo a dejar en mal lugar a todos los que públicamente apostaban por esta solución para renovar anticipadamente el Parlamento andaluz. Ahora veremos qué pasa en esta comunidad donde el PSOE está en caída libre y las dos derechas más fuertes, PP y Vox, en ascensión constante. Veremos qué sucede, si a los populares le sale bien la jugada ya con Feijóo empujando desde Madrid o si los de Santiago Abascal mantienen el tipo y siguen cerrando el círculo en torno a la garganta de Génova. Es importante de cara a lo que pueda pasar el próximo año en las generales. Por ahora, el PP actual no hace sino confirmar el calendario electoral que había marcado Casado. La primera parada en Castilla y León y la segunda en Andalucía. Y así se cumple. La estrategia no era mala, sólo fallaba el director general que la ponía en práctica.

eduardo montero