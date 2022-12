El candidato que le saca varias cabezas al resto de aspirantes

De cabeza se tira este exalcalde de Ourense a recuperar la ciudad para su partido, pero también con cabeza, pues sabe que tiene detrás un historial ganador de elecciones municipales en As Burgas y la confianza plena en que el que tuvo, retuvo. La experiencia de Manuel Cabezas de volver a la política activa una vez que la había abandonado hace años no es única, pero sí muy significativa en estos momentos en que la sociedad está cambiando de cara y de costumbres por la influencia transformadora de la tecnología. El regreso de Manuel Cabezas servirá como un experimento sociológico para comprobar hasta qué punto el cuerpo electoral actual está necesitado de una práctica política de otro tiempo, cansado de que los modernos no den con la tecla. Entre luces navideñas y añorados rascacielos, crece la sensación de que la política en estos tiempos de extrema modernidad no es más que humo y leña verde. El PP arriesga con este exregidor como quien abre un campo de pruebas para predecir el futuro. Si después de todas las vueltas lo que quiere el pueblo es esto, en su archivo de personajes históricos tendría un filón. A veces, sólo un poco de cordura contrastada llega para ilusionar a la gente.

eduardo montero