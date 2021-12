El caso ‘Kitchen’: esa operación de la que usted me habla

Ni sabía nada de la ‘Kitchen’, ni tenía noticia de una ‘caja B’ en el PP, ni conocía a Villarejo. Fiel a su estilo, quien fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018 y también líder de los populares, se presentó este martes en sede parlamentaria con toda la voluntad del mundo de aportar transparencia en la comisión de investigación sobre la presunta trama parapolicial puesta en marcha desde Interior – por entonces en manos de Jorge Fernández Díaz– para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación sensible del partido. “Vengo aquí a intentar aclarar lo que ustedes me pregunten”, declaró. Pues menos mal. Aunque, por otra parte, más noticia hubiese sido que después de todo este tiempo Rajoy confesase ahora que estaba al tanto de todo de dicha operación. “Esa operación de la que usted me habla” –le faltó decir–, de la que todo es mentira... o no. F.t.