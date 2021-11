El concepto ideológico del alma y su influencia en los cuerpos políticos

En este momento histórico que atraviesa su existencia, rozando ya a las cuarenta primaveras en las que no cejó nunca en su propósito frentista, la única cara del Bloque es Ana Pontón. La cara, las manos, el aparato locomotor y hasta el corazón de este proyecto nacionalista que ansía el definitivo salto a la Presidencia de la Xunta. La imagen y la acústica las acapara Pontón, pero el alma hasta ahora no la controlaba tanto, porque el alma es un manto algo más complejo y menos visible. El alma del BNG es un enigma colectivo que se mueve desde dimensiones incorpóreas, más allá de la física de los movimientos fácilmente perceptibles y de la química no siempre sencilla que ensambla a todos los militantes. Y a estos con los simpatizantes, a los que también habría que sumar a los votantes. Lo importante en política, a la postre, son los votantes y estos se consiguen desde la estrategia y los afectos. Se puede aceptar que la cara del Bloque pudo estar conformada siempre por ese nacionalismo que sabe frenar a tiempo en la cornisa soberanista, pero el alma, lo quieran reconocer o no sus dirigentes en este punto preciso de su historia, fue siempre independentista. Nació así y sin complejo alguno. Y aunque un alma independentista puede aportar pedigrí y prestigio en ciertos ámbitos políticos, hoy por hoy imposibilita la elaboración de estrategias que generen los suficientes afectos con la ciudadanía gallega para poder aspirar a ese definitivo salto para asaltar el despacho de Feijóo en San Caetano. Cambiar el alma es difícil, pero se pueden taponar los huecos de la realidad por donde solía asomarse. Más o menos, lo que decidió la última asamblea del Bloque. De ahí, ese independentismo ya eunuco se extenderá por todos los lugares donde tengan representación. En el Congreso, el diputado Néstor Rego negó la mayor: “No hubo cambio en las posiciones ideológicas del BNG”. Claro que no, sólo hubo una abdicación circunstancial del alma primigenia. En busca de una mayor consonancia con el cuerpo.

xosé ramón r. iglesias