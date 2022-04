El cura que nunca se cansa de luchar para mejorar su barrio

Todo el mundo sabe que José Porto Buceta es un cura extremadamente comprometido con su parroquia y sus feligreses. Siempre ha estado en primera fila a la hora de poner en valor lo bueno; y de reivindicar mejoras para lo malo. Ahora se puede adjudicar un nuevo mérito, porque con su fina diplomacia y buen talante ha logrado resolver un problema que no dejaba a nadie indiferente. Liberar de coches el atrio de la Colegiata de Sar era imperativo. Pero don José no quería echar a nadie de su casa si no tenían antes un techo donde cobijarse. Así, logró implicar al Concello en la habilitación de un nuevo parquin del que podemos disfrutar todos. Un ejemplo. A.R.