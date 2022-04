El director de la misión piloto que podría llevar a Feijóo a La Moncloa

La comunidad de Castilla y León es importante en España por su extensión, su valor artístico y paisajístico, su enorme legado histórico –origen de uno de los reinos más grandes de Europa y cuna del parlamentarismo– y hasta por ser el lugar desde donde llegaron a La Moncloa tres de los presidentes del actual periodo democrático: Adolfo Suárez, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero (sus distintas ideologías de centro, derecha e izquierda hablan también de su respeto al pluralismo). Desde ahora será también la tierra donde se experimentará la coalición de Gobierno que podría dirigir el timón de España en los próximos lustros, la que conforman el Partido Popular y Vox, que ya antes de nacer levanta una gran controversia, no exenta de polémica. El Ejecutivo que presidirá Alfonso Fernández Mañueco no será, pues, uno más en el variado mapa político de la España autonómica, sino que será el laboratorio principal donde los distintos tonos ideológicos del diapasón de la derecha ensayarán una partitura de coalición cuyo éxito resultará indispensable, según indican todas las encuestas e institutos de opinión, para desalojar a Pedro Sánchez de la jefatura del Gobierno. De manera que la responsabilidad que Mañueco tiene en estos momentos en sus manos transciende el mero ámbito territorial de su comunidad y lo convierte en el político clave en el devenir de nuestra política en un futuro inmediato. Aunque el hombre fuerte del PP nacional, el actual jefe de la oposición y la persona que encarna la alternativa al Ejecutivo de Sánchez y Podemos es Alberto Núñez Feijóo, cualquier paso en falso de su compañero y líder en Castilla y León le costará muy caro. El gallego lo sabe y, porque conoce muy bien a Mañueco y se fía de él, nunca dudó en darle su apoyo para que llevara a cabo la reagrupación de la derecha que electoralmente se presenta separada en un coalición de Gobierno que sea un ejemplo para que en ella se vean el resto de españoles. Por sus obras les conoceréis, no por los prejuicios. Por eso, España entera mirará con lupa a este hombre. e. montero