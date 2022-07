El dolor nunca prescribe, siempre está ahí presente

Hace ahora veinticinco años que se produjo una de las mayores ignominias contra la sociedad española. El 10 de julio de 1997 sicarios de la banda terrorista ETA secuestraron a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal gallego del ayuntamiento vizcaíno de Ermua y acabó matándolo de un disparo en la nuca. Los sanguinarios etarras no quisieron atender a la demanda mayoritaria del pueblo. Aquello supuso un antes y un después en la lucha contra ETA y Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, mucho tuvo que ver. Incansable nunca dejó de enfrentarse a los asesinos. Estos días, 25 años después, volverá a Ermua para seguir gritando bien alto, ante los intentos de blanquear a los herederos de la banda, que “ni puedo ni quiero pasar página. La condición de víctima no prescribe”. Tiene razón, el dolor siempre está ahí presente y la muerte de Miguel Ángel produjo enorme aflicción . A.T