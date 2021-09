El domingo de Pepe Domingo en Padrón, profeta en su tierra

No sé cuántos cientos de homenajes habrá recibido ya Pepe Domingo Castaño a lo largo de su vida y, sin embargo, siempre me parecerán muy pocos comparados con los inmensos merecimientos que fue acumulando durante su extensa y exitosa carrera profesional. Pero, de todos ellos, seguro que uno de los que sintió con más carga emotiva en su corazón fue el que ayer le tributaron en su pueblo natal de Padrón. La villa de Rosalía vistió sus mejores galas y todas sus gentes se echaron a la calle para ver cómo uno de sus vecinos más reconocidos e insignes daba la salida a la última etapa de esta Vuelta a España tan especialmente xacobea, en la que los ciclistas supervivientes peregrinaron a la tumba del apóstol Santiago para tributarle, individualmente, el mejor tiempo cronometrado que cada uno pudo. Pepe Domingo, con millones de minutos radiofónicos de alta calidad en sus cuerdas vocales, habría ganado cualquier competición que los computara. No obstante, conquistó algo mucho más importante, el corazón de todos los oyentes, que le premian a diario recordándole que él es un auténtico número uno. En todas las ondas y frecuencias de la vida. xosé ramón r. iglesias