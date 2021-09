El dueño de las luces y su papel en la factura ‘eléctrica’ del PSdeG

Abel Caballero ya cuidó su imagen lo suficiente como para que nadie pueda considerarlo un hombre de pocas luces. Fue ministro con Felipe González, cuando este puesto no estaba de saldo como ocurrió con Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, y hoy es el alcalde de una gran ciudad más votado de España, récord que refrenda con la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. No lo quieren mucho las gentes de su propio partido que habitan por el norte de Galicia, pero su peso en el PSOE es indudable. Quien no cuente con él, no lo tendrá nada fácil para hacerse con el control del PSdeG, por mucho que algunos quieran reducir su ámbito de influencia a su provincia. Abel Caballero es, sin ninguna duda, el socialista gallego más conocido fuera de nuestras fronteras y su diálogo con el presidente del Gobierno es fluido porque además de su prestigio y de su fuerza electoral, no se debe olvidar que actúa también como el gran comandante de las tropas municipales de todo el Estado. Los enemigos de su sobrino Gonzalo Caballero ya intentaron contactar con soldados próximos a él para conocer cómo respira en esta batalla apasionante que se vislumbra en el horizonte del socialismo gallego, pues saben que en un momento dado es una persona que no se casa con nadie, ni siquiera con aquél con el que mantiene un vínculo familiar. Sin embargo, una cosa es que no se case y otra que traicione, verbo este que nadie podrá acusarlo de conjugar. En la elaboración de las listas para el congreso federal de octubre, tras el cual sonarán los disparos en Galicia, pidió unidad y fuera líos internos. A buen entendedor... r. r.