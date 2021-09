El exorcista que no se deja exorcizar. No vaya a ser que el Diablo diga algo

En un mundo en el que los extremos acaban tocándose y en el que las dudas no dejan de acechar al ser humano no cabe ningún duda de que Xavier Novell es el mejor ejemplo. Era el más joven de los obispos españoles y tenía una prometedora carrera en el seno de la Iglesia. Defensor a ultranza de los postulados principales, ariete contra el aborto, los homosexuales y la eutanasia y azote del demonio desde su posición de exorcista titular (y habilitado). Quizás por eso cayó en la tentación y decidió dejar su carrera religiosa e irse a vivir con una mujer que, para colmo, es escritora erótico-satánica y divorciada. Vamos, que no es de extrañar que en la CEE piensen que está poseído por el diablo. Y que no se deja exorcizar. SABELA ARIAS