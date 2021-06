El hombre de izquierdas que cuenta la verdad y honra al periodismo

Justo el día en el que el Consejo de Ministros anunciaba la concesión de los indultos a los nueve independentistas condenados por el procés y Felipe VI estampaba su firma en el BOE validándolos, por imperativo legal, recibía Javier Cercas el premio Mariano de Cavia 2021 e impartía una lección magistral sobre la situación real, valga el término, que se esta viviendo en Cataluña donde, decía el escritor premiado como periodista por contar la verdad, “basta con darse un paseo por cualquier ciudad catalana: en los barrios opulentos del centro, banderas secesionistas y lazos amarillos; en los barrios humildes de la periferia, ni un solo lazo, ni una sola bandera secesionista. No digo que la cuestión económica explique por entero el problema catalán; digo que, sin ella, es imposible explicarlo”. Dijo Cercas en su lúcido mensaje que “el secesionismo catalán es inequívocamente insolidario, esencialmente reaccionario”. Y ante los reyes y en la sede de un periódico conservador, un hombre de izquierdas recordó que “el famoso dilema entre monarquía y república no es más que uno de esos falsos problemas que crean los malos políticos para ocultar los problemas verdaderos: en España, como en Noruega o Dinamarca o Suecia, el auténtico dilema no es monarquía o república, como lo era en la España de hace un siglo, sino mejor o peor democracia”. Una auténtica lección de periodismo, que muchos deberían revisar, de un escritor íntegro cuyo único objetivo es contar la verdad. J.A. Pérez