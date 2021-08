El imprescindible equilibrio entre el cuerpo y la mente

Finalmente, Simone Biles se las volverá a ver este martes con la barra de equilibrio en la final de esta especialidad en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta gimnasta estadounidense, que se apeó de la competición hace apenas una semana por la ansiedad que le causaba verse sometida a la presión de ganar, vuelve a dar una lección al regresar a ella pese a que difícilmente pueda colgarse una medalla. Retorna, pues, no para darle un pellizco más a la gloria olímpica que ya acumula, sino para demostrarse a sí misma –y con ello dar ejemplo al resto del mundo– que no rendirse es la primera condición para la curación de cualquier mal, ya sea físico o, como es su caso, mental. Lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente –el Mens sana in corpore sano de los clásicos– es el principio del bienestar personal. Por eso no hay que esconder los dramas del alma. x. r. r. i.