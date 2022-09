El ‘low cost’ se impone al grave conflicto que colapsó Ryanair

Menuda tiene montada la compañía de bajo coste irlandesa Ryanair a causa de la huelga de sus tripulaciones de cabina. Lavacolla no se libra ni un solo día de retrasos o cancelaciones de vuelos debido al conflicto que el equipo que lidera Michael O`Leary no es capaz de resolver. Ya no solo le está acarreando tremendas pérdidas a la empresa, por la desconfianza que ha generado esta situación en sus clientes habituales, sino que ya ha comenzado percibir la lluvia de denuncias de muchos de los miles de pasajeros que se han visto afectados por las cancelaciones de las últimas semanas. En fin, es lo que tiene el low cost. U.S.