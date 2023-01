El millonario proyecto de Laporta toca el cielo blanco en Arabia Saudí

Al Barça de Xavi y Laporta le empiezan a caer los títulos. Hasta ahora, en el año y pico que el ex campeón del mundo en Sudáfrica lleva en el banquillo culé, todo eran buenas intenciones, pero acompañadas siempre de sonadas decepciones. Ilusionó con el 0-4 de la pasada Liga en el Bernabéu, pero no valió para nada. La victoria sobre el Real Madrid en la reciente Supercopa, sin embargo, significa un título, el crédito para un proyecto y una pista de despegue para luchar con convicción por la Liga. Hace daño, además, al eterno rival, que recibió un baño como hace tiempo no recibía. Xavi pasa de la palabra a los hechos. Muchos millones avalan su plan. f. a.