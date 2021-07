El misterio repetido de las obras que no acaban nunca en el plazo fijado

Por extrañas razones que nadie acierta a comprender, las obras públicas nunca terminan en la fecha anunciada por la administración de turno, sino varios meses después. Los competentes técnicos que dan luz verde a los contratos se comportan, en suma, como cuando cualquier particular encarga al obrero del barrio que le arregle el baño, con la diferencia de que todo hijo de vecino sabe de sobra que el plazo acordado no se cumplirá ni de broma. En esas estamos con la remodelación del cacareado nudo de Concheiros en Santiago, a cargo de la Xunta, cuyo final ha quedado marcado ahora para agosto. En fin, a ver si no nos plantamos en octubre. D.P