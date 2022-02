El no ser útil a nadie es lo mismo realmente que no valer nada

Pedro Sánchez acostumbra a comparar la forma de actuar responsable de los gobiernos y las oposiciones de los países de nuestro entorno con las deslealtades del Partido Popular. Le gusta ponerlos de ejemplo ante situaciones, según él, nada democráticas de Pablo Casado. Quizás no le falta razón pero el presidente del Gobierno de España está cometiendo la mayor de las tropelías en la Unión Europea manteniendo en su puesto a José Félix Tezanos, ese personaje que pasó de ser su sociólogo de cabecera a presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una institución que gozaba de un prestigio reconocido en los distintos institutos de opinión en todo el continente y, en otros puntos, que, desde que Tezanos cocina sus encuestas, se sumió en el mayor de los descréditos. No es que no acierte en ninguna de sus previsiones es que sus errores son clamorosos. Lo ocurrido en Castilla y León es una más de esas tropelías: todos los sondeos acertaron (escaño arriba, escaño abajo) pero el CIS volvió a cubrirse de gloria: daba ganador al PSOE por delante del PP y situaba a Vox en la marginalidad, por debajo incluso de UP o Ciudadanos. El único objetivo de Tezanos es contentar a Sánchez pero el límite se cubrió con creces y en el Consejo de Ministros de este martes debería cesarlo de forma fulminante. Si no lo hace, el presidente no tiene legitimidad ninguna para pedir responsabilidad a la oposición. Es una vergüenza. A. Trabanca