El norte toma el relevo del sur en la guerra de sucesión

Valentín González Formoso sube un escalón más en su carrera política. Lleva muchos años como alcalde de As Pontes, algunos menos como presidente de la Diputación de A Coruña y, tras imponerse en las primarias, ahora también será el secretario xeral de los socialistas gallegos. Después de tantos lustros de experiencia acumulada en el ámbito local, con este nuevo paso asciende, por fin, al autonómico. Por el momento, esta promoción se circunscribe sólo al espacio de su partido, no al del cargo público que guarda correspondencia con él, es decir, la Presidencia de la Xunta. Por ahora se le ve muy lejos de ella y aún está por ver que algún día la consiga. Desde luego, por su cara bonita (fermosa) no la alcanzará. Tendría que trabajársela a pulso e igual ni siquiera le interesa. A día de hoy, no se despejó la incógnita de para qué quiere Formoso el liderazgo del PSdeG, si para aspirar a sentarse en San Caetano o para guardarle el sitio a otro candidato que se presente por él. Si la verdadera intención es la segunda, como se temen muchos, tendrá mucho que negociar con el sur, donde perdió. El tío Abel no aceptará cualquier nombre.

xosé ramón r. iglesias