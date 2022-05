El paciente quiere ir al hospital, no a una ‘leira parking’

Mientras la Consellería de Sanidade y el Ayuntamiento de Santiago se preparan para disputar una larga partida de ping-pong con el problema de los aparcamientos en el Hospital Clínico de la capital como pelota, la gerente de este área sanitaria algo debería de decir también sobre un tema que le toca de pleno. Porque lo que está claro es que un servicio hospitalario (máxime si se trata del principal centro del área) al que los pacientes no pueden acceder en condiciones cómodas es un servicio en precario y con carencias impropias del mundo desarrollado. La consellería afirma que el aparcamiento no es cosa suya porque su gestión se circunscribe a las infraestructuras sanitarias y el alcalde responde que no es su competencia y que allí aparcan mayoritariamente pacientes de fuera de Santiago. Tal vez Eloína Núñez pudiera buscar un acercamiento. R. A