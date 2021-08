El PP prepara su propio Xacobeo, de Cotobade se va hacia la Moncloa

Es curioso comprobar como hazañas históricas que asombran al mundo entero y son estudiadas obligatoriamente durante siglos por los escolares, a veces, se fraguan en lugares insólitos que nadie imaginaría. No hará falta recordar cómo la Reconquista la inició Pelayo en una cueva húmeda de un escarpado monte asturiano de difícil acceso, Covadonga, la gruta de la Santina, pero igual sí es pertinente recalcar que sin saberlo podemos encontrarnos en estos momentos ante la reconquista popular de España que el domingo pudo dar comienzo en Cerdedo-Cotobade. Allí arengaron a sus tropas Pablo Casado, Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y el humilde alcalde de este pequeño municipio de la sierra pontevedresa. Nos quedaremos con este último hombre, pues el resto de figuras con las que compartía cartel ya van sobrados de páginas a sus espaldas, bien sean escritas por sus hagiógrafos o por sus detractores. Jorge Cubela es tan licenciado en Derecho como lo son Feijóo, Rueda y el propio Casado, sin que haya sospecha alguna amenazando su currículo académico; fue en 2011 el alcalde más joven de toda España y en su gestión destaca la fusión de su ayuntamiento originario, Cotobade, con el limítrofe de Cerdedo, un trámite administrativo de muy difícil ejecución en Galicia

–pese a que lo demanda a gritos su frágil demografía– que satisfizo a los principales dirigentes de la Xunta, que aún hoy presumen de este logro. Jorge Cubela, aunque gobierna una población que no llega a los seis mil habitantes, no es ni un joven bisoño ni un don nadie en esto de la política. Un censo de apenas seis mil ciudadanos puede parecer poca cosa, pero son más gente de la que gobernó Casado en su vida, por mucho que aspire a dormir en La Moncloa. Jorge Cubela, ante Feijóo, Rueda, Casado y ante toda España, proclamó sin complejos el domingo en Cotobade que el PP es un partido rural y debe de estar orgulloso de serlo. Puede interpretarse como un desafío a Ayuso o como la clave de la reconquista: hay que pisar y conocer el suelo que se quiere ganar.

xosé ramón r. iglesias