El PP tiene claro el candidato fuerte para Compostela

El retraso en la elección de candidato ha provocado cierto ruido en los últimos meses en la capital gallega, con alternativas que se han postulado para convertirse en cara visible del PP. Lícito y democrático que haya debate y disyuntivas. No obstante, el partido tiene clara una opción potente y de futuro que no solo ha demostrado valía personal y política, sino que aúna a una inmensa mayoría de la base popular, como demostró el jueves pasado. Era el momento para enseñar músculo, aunque esa no fuera su intención. La disensión es incluso sana, pero en pocas ciudades de España el PP puede contar con una opción mejor que Borja Verea en Santiago. Si el actual presidente del partido en Compostela anuncia finalmente su candidatura sin duda habrá batalla real y con posibilidades en las elecciones de 2023. S.R.