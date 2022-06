El PP ya tiene a un doble Felipe González: uno en Sevilla; otro en Madrid

El nuevo PP que hoy comanda Feijóo ya se hizo imbatible en Andalucía, un territorio tradicionalmente hostil a la derecha, pero que desde que probó su particular estilo de gestionar –más por una carambola propiciada por la errática Susana Díaz que por otra cosa–, parece dispuesta a no bajarse del carro conservador. Ayer Juanma Moreno arrasó en las elecciones autonómicas de esta comunidad y con este resultado la llegada de la derecha a La Moncloa ya sólo parece una cuestión de tiempo: el que espere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en convocar las elecciones generales. Tardará en hacerlo, porque a diferencia de 2019, año en que se permitió la extravagancia de llevar a los españoles hasta dos veces a las urnas, el PP ahora está rearmado. Quedó demostrado ayer en Andalucía, donde Moreno le pasó por encima al PSOE como si fuese un nuevo Felipe González de derechas. Y a la vuelta de la esquina se encuentra Feijóo esperando en Madrid el toque de campana para comenzar a esprintar y hacer otro tanto con Sánchez. El líder gallego del PP nacional, que en 1982 votó al histórico dirigente socialista nacido en Sevilla, es un ganador de elecciones nato, cuya hoja de comicios se apresta a inscribir su mayor éxito. No hay duda de que hoy Feijóo representa para el votante socialista los valores de los que siempre hizo gala González. Sánchez se hunde en el abismo radical que abrió al dar prioridad absoluta a su ambición personal. Hoy volverá a revolverse en su famoso colchón de La Moncloa, intranquilo como en los días en que no conseguía ser investido.

eduardo montero