El Príncipe de Os Peares regresa a su futuro: Galicia, Galicia, Galicia

¿Puede convertirse Alberto Núñez Feijóo en una auténtica pesadilla? Desde luego que sí, pero no para sus partidarios, que son mayoría abrumadora en Galicia, y mucho menos para sus compañeros de militancia, que por mucha solemnidad e incertidumbre que el presidente del PPdeG quiso imprimir ayer a su anuncio de recuncar en su puesto al frente de la formación conservadora gallega, a nadie de los suyos cogió por sorpresa. ¿O, acaso, alguno de los que aplaudieron a rabiar ayer en directo su decisión esperaba que en realidad dijera otra cosa que no fuera seguir él, dejando el paso expedito a Alfonso Rueda, Miguel Tellado o algún tapado que siempre suele aparecer como candidato espontáneo en los congresos de los populares? Si así lo hiciese, aunque sólo fuese por gastar una breve broma a sus compañeros, puede estar seguro de que nadie de los allí presentes lo lloraría. No porque no lo quieran o lo quieran mal, que lo adoran. Simplemente, no le creerían. Después de tantos años en política y de tanto tiempo sin soltar las riendas del PPdeG y de contar por lustros ya su permanencia en la jefatura de San Caetano, al de Os Peares le cambió el rostro por completo y, le guste o no, se le puso cara de Mariano Rajoy: cada día resulta más previsible.

¿Qué significa que Feijóo opte por continuar como presidente de los populares gallegos, reteniendo un par de años más todo el poder de su partido y el del Gobierno en su persona? Que la sucesión está lejos y que el futuro siempre puede esperar. No le va mal así, pues el futuro, efectivamente, hasta ahora siempre esperó por él. El mandatario gallego carece de las prisas de Pedro Sánchez, que ya vive en el 2050, y tampoco tiene su frivolidad para jugar al despiste abriendo una bicefalia de mentirijillas que mantuviese bien ocupados a los mentideros políticos y mediáticos. ¿Puede convertirse Alberto Núñez Feijóo en una auténtica pesadilla? Puede y, de hecho, es una pesadilla. Para una oposición que no se lo da quitado de delante.