El problema es el presente, el futuro es cosa de cada uno

El problema no es que tú cuando dejes el cargo y decidas abandonar (o los votantes te obligan a hacerlo) vayas a sentarte en el consejo de administración de una eléctrica. Estoy seguro, Yolanda Díaz, que no lo harás, que jamás te veremos cruzar una puerta giratoria, y que volverás a tu despacho de abogados en Ferrol, o quizás abras uno en Madrid que en cuestiones laborales no es mala plaza. Estoy convencido que tus principios, más en la línea de Karl que de Groucho, te impedirían aceptar una propuesta de ese tipo. Ese no es el problema. Lo grave es que formas parte de un gobierno de coalición, es más, lideras una parte por designio de Pablo Iglesias, que no cumple lo prometido: acabar con deshaucios e impedir tarifas abusivas. Ni una cosa ni la otra. Lo que hagas en el futuro no importa, nos interesa lo que no estás haciendo ahora. Lo otro se llama demagogia. J.A.P.