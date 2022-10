El PSdeG sigue de tercero en discordia, aun con las fugas de Gonzalo y Feijóo

Llegó a la secretaría xeral del PSdeG en unas primarias en las que echó en cara a Gonzalo Caballero llevar el partido a ser la tercera fuerza del Parlamento gallego en las autonómicas de 2020 –ya lo era desde 2016–, pero según indican los sondeos no parece que Valentín González Formoso esté en disposición de revertir esta situación que él mismo tachó de lamentable. Es más, de celebrarse hoy los comicios para la Presidencia de la Xunta, los socialistas todavía perderían algún diputado más. Y eso que el imbatible Feijóo se marchó para Madrid y no competirá. O Rueda es tan fuerte como su antecesor o la tercera posición del PSdeG no es cuestión de líderes. j. g.