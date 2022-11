El sacrificado por Xavi y Laporta volverá como Tarradellas

Un buen jugador de fútbol es recordado por su calidad; una figura de este deporte, por algo más que por darle patadas a un balón. Gerard Piqué pertenece a la categoría de estos últimos. Su aficionados le llaman Piquenbauer por sus similitudes con uno de los mejores defensas centrales de todos los tiempos, el alemán Franz Beckenbauer. Piqué es algo superior a él por la misma razón que los Gasol, Navarro, Calderón y compañía son mejores que Corbalán, Romay o Iturriaga: el deporte de hoy es más veloz y exigente que nunca. Su excompañero Xavi aceleró su retirada y lo contó así: “No sé si fui justo con él, pero fui honesto y honrado”. Si no fue justo, no pudo ser honrado, porque una cosa lleva a la otra. Es como si alguien te roba a punta de pistola y te dice “no sé si estoy siendo justo, pero sí honrado porque de antemano te avisé que esto era un robo”. Xavi no fue justo porque Piqué, pese a todo, aún es el central con más calidad del Barça. Y Laporta lo mandó al banco por su sueldo. Ahora al ex de Shakira le queda hacer un Sánchez: sin enfadarse con nadie, fraguar su campaña y regresar como presidente. Entonces, hasta podría despedir a Xavi y decirle “no sé si soy justo, pero sí honesto”.

xosé ramón r. iglesias